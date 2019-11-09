Мексиканский клуб выпустил "космическую форму", посвященную легендарной саге

/ Фото: Twitter

Мексиканская команда "Тихуана" представила новую форму, посвященную легендарной киноэпопее "Звездные войны"

Читайте также: картофельное пюре, сосиски и горошек – это не обед, а футбольная форма

На обоих комплектах формы изображены шлемы штурмовиков. На них отсутствуют логотипы спонсоров.

В новой форме "Тихуана" впервые сыграла в домашнем матче с "Монтерреем". Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 0:4.

Реклама

Девятый эпизод "Звездных войн", получивший подзаголовок "Скайуокер". Восход", выйдет 19 декабря 2019 года

К слову, "Тихуана" отчаянно борется за попадание в плей-офф Апертуты, пока по дополнительным показателям пропустив на заветное восьмое место именно "Монтерей".

Компания Disney представила новые постеры и второй трейлер сериала "Мандалорец", действие которого разворачивается во вселенной "Звездных войн".

Кстати, в 2016 году фильм "Звездные войны" стал третьим самым кассовым в истории:

Ранее мы рассказывали, как живут футболисты-любители в Украине: одна футболка на сезон и мяч как плата за аренду поля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама