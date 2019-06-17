"Меня обманули": лидер сборной Украины Малиновский обвинил в предательстве свой бельгийский клуб

Украинский полузащитник утверждает, что "Генк" нарушил обещание продать его за разумную цену

Руслан Малиновский негодует. Фото: AFP

Украинский полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский выразил сожаление, что клуб препятствует его трансферу в итальянскую "Аталанту". "Я знаю, что на столе есть предложение от "Аталанты" в 15 млн евро, но "Генк" не собирается вести переговоры. И это несмотря на то, что сумма трансферного предложения "Аталанты" больше, чем в прошлом году от "Сельты". "Генк" выставил на меня ценник в 20 млн евро, что я считаю необоснованным, – заявил Малиновский. - Прошлым летом "Генк" попросил меня остаться, чтобы помочь команде с завоеванием чемпионства. Они не отпустили меня в прошлом году, но обещали не препятствовать трансферу в этом. В зимнее трансферное окно я мог перейти в "Рому", но отказался, потому что хотел сдержать обещание".

"Теперь клуб нарушает свое слово, и я чувствую себя обманутым. Мне 26 лет, я хочу играть на более высоком уровне. Я хотел уйти хорошо, поблагодарив клуб и болельщиков за отличные три года, но "Генк" явно этого не хочет, – обескуражен Руслан Малиновский. - Я просто прошу "Генк" сдержать свое обещание и отпустить меня по разумной цене. Некоторые люди предупреждали меня, что так и будет, но я не хотел верить. Теперь кажется, что я был наивен. Мне жаль за эту эмоциональную реакцию, но я чувствую, что меня предали".

Смотрите гол Малиновского в ворота сборной Италии

Как мы писали ранее, Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. Экс-тренер "Шахтера" заявил, что украинец из "Генка" станет отличной покупкой для "Аталанты". "По сравнению с тем, когда он был ребенком, он сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский", – отметил Луческу.

Также сообщалось, что за сутки предложение по Малиновскому выросло на 5 миллионов евро. Итальянская "Аталанта", собираясь усилиться перед Лигой чемпионов, увеличила сумму отступных за украинца с 12 до 17 млн.

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