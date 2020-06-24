Месси – 33. Легендарный англичанин выбил слезу у болельщиков, поздравляя Лионеля

"Лео близок к закату. Поэтому наслаждайтесь им, пока есть возможность", - говорит Гари Линекер

Знаменитый в прошлом форвард сборной Англии, а ныне ведущий на британском телевидении Гари Линекер у себя в Twitter трогательно поздравил с днем рождения лучшего футболиста 21-го века – 6-кратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси. 24 июня аргентинскому нападающему "Барселоны" исполняется 33 года.

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"Поздравляю с днем рождения Лионеля Месси. Он близится к закату своей удивительной карьеры. 722 матча и 699 голов у креативного и нежадного футболиста по отношению к партнерам, эффективного и беспощадного – к соперникам. Мы будем скучать по нему, когда он уйдет. Наслаждайтесь им, пока есть возможность", – написал Гари Линекер

Лионель Месси / Фото: Reuters

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Напомним, что Лионель Месси защищает цвета "Барселоны" на протяжении всей своей карьеры, которая началась в 2003 году. С "сине-гранатовыми" форвард 10 раз становился чемпионом Испании, шесть раз завоевывал Кубок и восемь – Суперкубок страны. Также в составе каталонского клуба Лео 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Смотрите, как забивает Месси

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