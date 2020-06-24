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Месси неприкасаем? Аргентинцу прощают грубость во втором матче подряд

24 июня, 14:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

Аргентинец вышел из карантина нервным и выплескивает свои эмоции на соперников

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси попал в еще один скандал. Аргентинский нападающий грубо сыграл против Йерайя Альвареса из "Атлетика" (1:0) в матче 31-го тура чемпионата Испании, но даже не получил за это предупреждение. Гнев болельщиков вызвал тот факт, что Месси избегает наказания во втором матче подряд.

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В предыдущем туре Лионель устроил разборки прямо на поле с игроком "Севильи" Диего Карлосом и ударом в грудь отправил соперника на газон. Грубость аргентинца спровоцировала небольшую потасовку, в результате чего желтые карточки заработали Фернандо и Серхио Бускетс, а Месси… отделался легким испугом.

Как Месси наступил на ногу Альваресу:

После инцидента в матче с "Атлетиком" испанские СМИ провели опрос, заслуживал ли Месси наказания. Результаты голосования поразили даже самых ярых поклонников "Барселоны" – более 60 процентов считают, что Месси заслуживал удаления.

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Кстати, ранее "Барселона" показала отметину на ноге у Месси, оставшуюся после грубого подката бразильца. Защитник "Севильи" Диего Карлос брутально въехал в аргентинскую звезду каталонского клуба. Возможно, это и вызвало гнев нападающего.

Смотрите, как забивает Лионель Месси:

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси Атлетик Бильбао

Источник: Сегодня|Спорт

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