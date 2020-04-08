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"Месси должен всегда получать "Золотой мяч": игрок "Атлетико" отметил игру Лео

8 апреля, 14:45

Максим Перепелица

Филипе Луис восхищается игрой футболиста "Барселоны"

Бывший защитник мадридского "Атлетико" Филипе Луис поделился мнением о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси.

"Я всегда бил Месси по ногам, чтобы остановить его, он никогда не упрекал меня за это. Я восхищаюсь им как футболистом. Я никогда не просил его футболку, потому что выхожу на поле, чтобы выиграть, а не сказать, что я играл против него. Все знают, что я думаю о Месси. Вам нужно восхищаться его игрой, так как не знаю, сколько лет или десятилетий пройдёт, прежде чем появится такой же игрок, как он. Месси должен всегда получать "Золотой мяч", – отметил Фелипе Луис

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Напомним, что 32-летний Месси является единственным игроком в истории, который выигрывал "Золотой мяч" шесть раз.

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Читайте также: Месси объявил, что игроки "Барселоны" пошли на снижение зарплаты. Доходы футболистов понизят на 70 процентов, чтобы выплачивать деньги всем сотрудникам клуба.

Смотрите, как Месси забивал в ворота дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источник: Marca

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