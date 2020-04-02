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Роналду обставил Месси в голосовании болельщиков за лучшего футболиста всех времен

2 апреля, 18:25

Максим Перепелица

Португальский футболист опередил "вечного" соперника на 37 тысяч голосов

Испанская газета Marca на официальном сайте провела опрос среди читателей на тему лучшего футболиста всех времен. Опрос сделали в формате плей-офф. В газете выбрали 16 игроков, и разбили на пары, чтобы читатели смогли выбрать лучшего и определить двух финалистов. В финале турнира нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду опередил форварда "Барселоны" Лионеля Месси: за португальца проголосовали 246 тысяч человек, за аргентинца – 209 тысяч.

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На пути к финалу Роналду прошел Паоло Мальдини, Зинедина Зидана и Диего Марадону. Ранее стало известно, что Роналду может покинуть "Ювентус" из-за финансовых проблем клуба, связанных с пандемией коронавируса.

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Напомним, ранее вокруг Роналду разгорелся скандал. После того как Криштиану во время карантина вышел с семьей на прогулку без защитных масок, португальский политик Рафаэль Маседу у себя Facebook написал: "Я хочу, чтобы это животное, прилетевшее из Италии, оставалось дома. Уберите этого бродягу из Мадейры".

Смотрите, какой подарок получил Роналду на 35-летие:

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Барселона Криштиану Роналду Ювентус Турин Лионель Месси

Источник: Marca

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