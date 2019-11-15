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Месси и компания пришибли Бразилию в товарищеском матче

15 ноября, 21:28

Лео забил единственный гол

Сборная Аргентины

Сборная Аргентины / Фото: Reuters

Национальные команды Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Эр-Рияде на стадионе "Кинг Фахд". Финальный свисток зафиксировал победу аргентинских футболистов со счетом 1:0.

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На 10-й минуте Бразилия получила возможность пробить пенальти, но мяч после удара нападающего Габриэла Жезуса прошел мимо ворот.

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Через три минуты 11-метровый был назначен уже в пользу аргентинцев. Форвард Лионель Месси не переиграл голкипера соперников Алисона Бекера, но сумел добить мяч в ворота после его сейва.

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В следующем товарищеском матче сборная Аргентины 18 ноября в Тель-Авиве сыграет с Уругваем, а национальная команда Бразилии на следующий день в Абу-Даби встретится с южнокорейскими футболистами.

Напомним, что ранее Вирджил ван Дейк был признан лучшим игроком прошлого сезона в Европе по версии УЕФА. Голландец обошел в голосовании Лионеля Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".

Смотрите, как ван Дейк забивает за "Ливерпуль":

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товарищеский матч сборная Бразилии сборная Аргентины

Источник: Сегодня|Спорт

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