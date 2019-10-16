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Месси круче всех: сыновья Лео вручили папе историческую награду

16 октября, 17:45

Аргентинский игрок стал обладателем "Золотой бутсы"

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов по итогу сезона. В честь этого аргентинский "волшебник" получил рекордную "Золотую бутсу". Кстати, "Барселона" предлагает Месси сумасшедший контракт, от которого он не сможет отказаться.

Для Лео эта награда стала шестой в карьере и третий раз подряд. Таким образом он стал первым футболистом в истории, кто смог достичь такого результата.

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На церемонию вручения награды Месси пришел с супругой Антонеллой и с двумя старшими сыновьями – Тьяго и Матео. Именно его сыновья и вручили папе награду.

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В прошлом сезоне Месси забил в чемпионате Испании 36 голов. Аргентинец на три гола опередил форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе, на счету которого 33 гола во французском первенстве.

Кстати, "Барселона" должна другим клубам почти 300 миллионов за трансферы игроков. "Барселона" должна выплатить различным клубам более 260 миллионов евро за трансферы футболистов. Наибольшую сумму каталонцы должны "Ливерпулю" за нападающего Филиппе Коутиньо – 94,6 миллиона.

Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов:

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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