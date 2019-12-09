Месси купил квартиру в "Маленькой Москве" за 5 миллионов долларов

Квартира имеет три спальни и четыре ванные комнаты

Лео Месси / Фото: Reuters

Лидер "Барселоны" Лионель Месси стал владельцем элитной квартиры во Флориде (США). Аргентинец приобрел недвижимость за 5 млн долларов, сообщает портал Realtor. Как отмечается, квартира расположена на 47-м этаже Porsche Design Tower. Здание расположено в городе Санни-Айлс-Бич, которое носит прозвище "Маленькая Москва" в связи большим количеством русских.

Напомним, что сыновья Месси вручили ему "Золотой мяч" перед матчем, после чего Лео оформил хет-трик. Аргентинский нападающий "Барселоны" обошел Роналду по хет-трикам в чемпионате Испании.

Комплекс имеет 60 этажей с видом на море. В общей сложности в доме 132 квартиры, каждая из которых имеет три спальни и четыре ванные комнаты. Квартиры оснащены индивидуальными лифтами для автомобилей, которые выполняет функцию перемещения человека из машины в его квартиру без необходимости переезда на парковку.

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В середине сентября в СМИ появилась информация, что Месси в будущем может перейти в клуб "Интер" Майами. Сам футболист заявил о желании и дальше выступать за каталонцев.

Читайте, как 17-летний Месси дебютировал в Лиге чемпионов в матче против "Шахтера" в Донецке (0:2).

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