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Сыновья Месси вручили ему "Золотой мяч" перед матчем, после чего Лео оформил хет-трик

8 декабря, 22:12

Аргентинский нападающий "Барселоны" обошел Роналду по хет-трикам в чемпионате Испании

Сыновья вдохновили Месси сделать хет-трик

Сыновья вдохновили Месси сделать хет-трик

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Трогательным вышло начало матча "Барселоны" против "Мальорки" в матче чемпионата Испании. Аргентинский форвард хозяев Лионель Месси еще раз получил "Золотой мяч" – приз лучшему футболисту планеты. На этот раз награду ему вручили трое его сыновей. Узнайте все результаты 16-го тура испанской лиги.

Старший едва смог дотащить трофей до отца, после чего тот продемонстрировал "Золотой мяч" стадиону "Камп Ноу". Затем Лео взял меньшего на руки, поскольку тот начал плакать, и передал троих наследников супруге.

После этого "Барса" разгромила соперника со счетом 5:2, а сам Месси забил три мяча: на 17-й, 41-й и 83-й минутах. Таким образом, 32-летний нападающий сделал свой 35-й хет-трик в играх чемпионата Испании и опередил по этому показателю вечного соперника – Криштиану Роналду. Португалец, напомним, уже выступает за "Ювентус" в Италии.

Читайте, как 17-летний Месси дебютировал в Лиге чемпионов в матче против "Шахтера" в Донецке (0:2).

Смотрите, как Месси забивал в последнем матче Лиги чемпионов "Боруссии"

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