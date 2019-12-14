"Барселона" с Месси не смогла выиграть у "младшего Реала": обзор матча

В чемпионате Испании каталонцы ограничились ничьей перед противостоянием с "Реалом"

Лидер чемпионата Испании, "Барселона" в субботу сделала осечку. Во встрече 17-го тура Ла Лиги в Сан-Себастьяне каталонцы ограничились ничьей 2:2 с тамошним "Реал Сосьедад". Смотрите расписание и результаты тура чемпионата Испании.

Хотя стоит сказать, что "Сосьедад" нынче довольно пристойно выступает и занимает в чемпионате пятое место. Хозяева открыли счет с 11-метрового на 12-й минуте (Бускетс потянул соперника за футболку при угловом). Но в конце первого тайма французский форвард "Барсы" Антуан Гризманн сравнял счет, реализовав выход один на один с вратарем, – 1:1.

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Вскоре после перерыва Луис Суарес вывел гостей вперед, но Александр Исаак вновь восстановил равновесие на 62-й минуте – 2:2. Как ни старался вернувшийся в команду после пропуска матча Лиги чемпионом с "Интером" Лео Месси, ни ему, ни партнерам не удалось вырвать три очка. Напомним, недавно Месси купил квартиру в "Маленькой Москве" в США.

Пока что "Барса" оторвалась от "Реала" на одно очко и стала единоличным лидером. Однако мадридцы свой матч 17-го тура проведут завтра в Валенсии. В случае успеха они обойдут каталонцев. А в следующую среду Эль Класико пройдет в Барселоне.

Смотрите, как "Барселона" и без Месси обыграла в Италии "Интер" в Лиге чемпионов

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