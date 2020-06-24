"Атлетик" почти повторил старый трюк с "сухой" обороной, но "Барселону" выручил Ракитич

Ох и непростой сейчас календарь в Ла Лиге у прошлогоднего чемпиона Испании "Барселоны". Не успели каталонцы отойти от боевой ничьей с "Севильей", как пришлось мучиться с "Атлетиком". До этого дважды в этом сезоне команда из Бильбао обыгрывала "блаугранас" с одинаковым счетом 1:0. И баски были очень близки, чтобы выстоять и в поединке 31 тура на "Камп Ноу".

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Футболисты "Барселоны" очень долго пытались взломать оборону "Атлетика" и в конце концов все решил один-единственный гол Ивана Ракитича на 71 минуте. Хорват на линии штрафной поучаствовал в отборе мяча, сыграл в стеночку с Месси и почти с линии вратарской расстрелял голкипера, воспользовавшись замешательством обороны – 1:0.

После этого поединка "Барселона" вышла на чистое первое место в чемпионате Испании, набрав 68 очков. Однако "Реал" не провел свой матч в этом туре – 24 июня мадридцы выйдут против "Мальорки".

Ранее мы сообщали, что "Ювентус" договорился о переходе полузащитника "Барселоны". Только сам бразилец еще не дал согласия на трансфер.

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