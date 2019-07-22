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"Месси – ни бум-бум в английском": школьник рассказал, как ему повезло сыграть с Лионелем на пляже

22 июля, 22:00

11-летний Маккензи О’Нейл пересекся с легендарным аргентинцем на курорте, где ночь стартует с 5 тысяч евро

Лионель Месси на отдыхе
Лионель Месси на отдыхе. Фото: Instagram

11-летний английский школьник Маккензи О’Нейл рассказал, что он провел время в компании аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и его семьи на островах Антигуа и Барбуда. "Месси был со своей семьей на пляже, – поведал аргентинскому изданию Ole Маккензи. - Я был один и играл с мячом рядом с ними. Папа Месси Хорхе бросил мне мяч и предложил поиграть с ними. Мы играли в футбол с Месси и его сыном Тьяго в течение 45 минут. Тьяго играет фантастически для своих лет. Игра с Месси была невероятной. Жена Месси мне все переводила, потому что она очень хорошо говорит по-английски. Потом мы провели много времени в воде".

"Дал ли Месси мне какой-либо совет по поводу футбола? Нет, потому что он не говорит по-английски, но для меня было здорово просто видеть, насколько он был искусен. Играть с Лео в воде было очень весело. Он вел себя как обычный папа. Я также понял, что Месси очень понравилось видеть, как его сын играет с другими детьми", – рассказал 11-летний  Маккензи О’Нейл

Впрочем, в этой истории болельщиков привлекла не только непосредственность Месси, но и внешний вид Лионеля. "Я бы такие плавки, как он, ни за что не надел бы", – написал один из пользователей соцсетей.

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Ранее стало известно, во сколько Месси обошелся отдых на уединенном острове. Одна ночь на вилле в этих экзотических краях стоит около 5,5 тысяч евро. На курорте есть собственный пляж с белым песком, а остров настолько уединен, что до него можно добраться только на лодке, а машин нет.

Напомним, накануне Месси извинился за слова о коррупции в пользу Бразилии, чтобы спасти свою карьеру в сборной. Сообщалось, что за критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола пятикратного обладателя "Золотого мяча" могут дисквалифицировать на два года. Но теперь, похоже, обойдется без серьезных санкций в отношении Лионеля.

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Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

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