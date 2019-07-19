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Роналду платил больше: стало известно, во сколько Месси обошелся отдых на уединенном острове

19 июля, 15:36

Аргентинский футболист вместе с семьей отдыхает на острове в Карибском бассейне

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: Instagram

Нападающий сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси во время межсезонья вместе с женой и детьми отдыхает на эксклюзивном курорте на острове в Карибском бассейне. Как сообщает Give me Sport, одна ночь на вилле на этом острове стоит около 5,5 тысяч евро. 

На курорте есть собственный пляж с белым песком, а остров настолько уединен, что до него можно добраться только на лодке, а машин нет. Курорт имеет 40 красивых номеров и вилл прямо на пляже, откуда открывается красивый вид на море.

Но его многолетний конкурент Криштиану Роналду отдыхал еще шикарнее. Сутки пребывания в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в 8 тысяч евро. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около 20 тысяч евро.

Ранее мы писали, что СМИ разнюхали сумму, за которую Роналду снял яхту для встречи с новым тренером "Юве". Пятикратный обладатель "Золотого мяча" во время своего отпуска не разменивается по мелочам.


Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

В минувшем сезоне 32-летний Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, став автором 36 забитых мячей в 34 матчах. Кроме того, аргентинец разделил первое-второе место в списке лучших ассистентов Примеры с полузащитником "Севильи" Пабло Сарабией. Оба футболиста отдали по 13 результативных передач.

Пока пара весело развлекается на пляже, аргентинского нападающего могут ждать неприятности. Футболиста могут жестко наказать за скандал на Кубке Америки и завершить его международную карьеру. Оказывается, 32-летний Лионель Месси может быть отстранен на два года от участия в играх национальной команды.

Как Месси забивал за "Барселону": 

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Тег отпуск, футболист, Криштиану Роналду, Лионель Месси

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Источник:

Championat.ru

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