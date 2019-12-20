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Месси "обставил" Роналду и трех игроков "Ливерпуля" в звании лучшего игрока года

20 декабря, 14:56

Форвард "Ювентуса" стал четвертым

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Getty Images

Издание The Guardian опубликовало список ста лучших игроков 2019 года.

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Лучшим футболистом года был назван форвард "Барселоны" Лионель Месси. Второе место занял защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, третье – его одноклубник Садьо Мане.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стал четвертым.

Первые 15 позиций рейтинга выглядят так:

1. Лионель Месси ("Барселона")

2. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

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3. Садьо Мане ("Ливерпуль")

4. Криштиану Роналду ("Ювентус")

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

6. Килиан Мбаппе ("ПСЖ")

7. Роберт Левандовски ("Бавария")

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8. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

9. Алиссон ("Ливерпуль")

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10. Френки де Йонг ("Аякс" / "Барселона")

11. Роберто Фирмино ("Ливерпуль")

12. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

13. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")

14. Эден Азар ("Челси" / "Реал")

15. Харри Кейн ("Тоттенхэм")

Отметим, что для каталонцев этот поединок Лиги чемпионов с "Интером" ничего в турнирном плане не решал, так как они досрочно выиграли свою группу. Поэтому тренер "Барселоны" дал отдохнуть многим лидерам команды. Например, вместо Лиги чемпионов Месси был занят покупкой квартиры в "Маленькой Москве".

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов "Интер" – "Барселона" (1:2)

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источник: The Guardian

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