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Месси отрастил усы, а у Роналду укладка из 70-х: такими звезд футбола вы еще не видели

16 июня, 17:22

Елена Павлова Елена Павлова

Международная федерация футбола отмечает 50-летие чемпионата мира, который проходил в Мексике

Международная федерация футбола отмечает 50-летие чемпионата мира, который проходил в Мексике в 1970 году. В связи с этим на официальных страницах ФИФА в социальных сетях футбольные звезды современности перевоплотились в образы из 70-х. Ранее более 400 футболистов обратились к ФИФА за финансовой компенсацией.

Ретрообраз подобрали для португальского голеадора "Ювентуса" Криштиану Роналду, для аргентинской звезды "Барселоны" Лионеля Месси, бразильского форварда "ПСЖ" Неймара, нападающего сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, французского полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и египетского бомбардира "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

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Напомним, девятый чемпионат мира 1970 года прошел в Мексике с 31 мая по 21 июня. Его победителем стала сборная Бразилии во главе с Пеле. В финальном поединке турнира "Кудесники футбола" смогли переиграть Италию со счетом 4:1. Третье место заняла команда ФРГ, в матче за "бронзу" уложившая на лопатки Уругвай – 1:0. А лучшим бомбардиром мундиаля с 10 голами стал немец Герд Мюллер.

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Смотрите, как Криштиану Роналду забивал в Италии за "Ювентус"

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Барселона Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат мира Криштиану Роналду псж Неймар Ювентус Турин сборная Франции Лионель Месси сборная Бразилии сборная Аргентины сборная Португалии сборная Египта Поль Погба Мохамед Салах Килиан Мбаппе

Источник: FIFA.com

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