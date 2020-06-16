Месси отрастил усы, а у Роналду укладка из 70-х: такими звезд футбола вы еще не видели

Международная федерация футбола отмечает 50-летие чемпионата мира, который проходил в Мексике

Международная федерация футбола отмечает 50-летие чемпионата мира, который проходил в Мексике в 1970 году. В связи с этим на официальных страницах ФИФА в социальных сетях футбольные звезды современности перевоплотились в образы из 70-х. Ранее более 400 футболистов обратились к ФИФА за финансовой компенсацией.

Ретрообраз подобрали для португальского голеадора "Ювентуса" Криштиану Роналду, для аргентинской звезды "Барселоны" Лионеля Месси, бразильского форварда "ПСЖ" Неймара, нападающего сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, французского полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и египетского бомбардира "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Читайте также: Роналду с каменным прессом показал, как получает витамин B

Реклама

Напомним, девятый чемпионат мира 1970 года прошел в Мексике с 31 мая по 21 июня. Его победителем стала сборная Бразилии во главе с Пеле. В финальном поединке турнира "Кудесники футбола" смогли переиграть Италию со счетом 4:1. Третье место заняла команда ФРГ, в матче за "бронзу" уложившая на лопатки Уругвай – 1:0. А лучшим бомбардиром мундиаля с 10 голами стал немец Герд Мюллер.

Реклама

Смотрите, как Криштиану Роналду забивал в Италии за "Ювентус"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама