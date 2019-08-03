Лионель Месси / Фото: AFP

Месси отстранен от матчей за сборную Аргентины https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8 2019-08-03T09:03:00+03:00 Футбол Лео получил суровый бан от чиновников

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) дисквалифицировала форварда сборной Аргентины Лео Месси на три месяца и оштрафовала на 50 тысяч долларов. 32-летний игрок наказан за критику в адрес организации после матча за третье место Кубка Америки с Чили, в котором он был удален и в знак протеста не вышел на награждение.

После игры Месси заявил, что организация погрязла в коррупции, а победа Бразилии на домашнем турнире была предопределена. Таким образом, Месси не сыграет за сборную в сентябре и октябре. Однако в эти международные окна у Аргентины запланированы только товарищеские матчи: с Чили (5 сентября) и Мексикой (10 сентября), а также с Германией (9 октября).

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Добавим, что из-за удаления в игре с Чили Месси также не сможет принять участие в первом матче отборочного турнира чемпионата мира, который в Южной Америке стартует в марте.

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Помним, что Лионель Месси попал в неприятную ситуацию. Во время вечеринки на Ибице, где футболист был с женой Антонеллой Роккуццо, к нему пытался пробраться неизвестный.

Ранее мы писали, что жена Месси засветила шикарную грудь своей подруги. На фотографии, которой поделилась Антонелла Роккуццо, главное внимание привлекла другая девушка.

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