Месси отстранен от матчей за сборную Аргентины

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) дисквалифицировала форварда сборной Аргентины Лео Месси на три месяца и оштрафовала на 50 тысяч долларов. 32-летний игрок наказан за критику в адрес организации после матча за третье место Кубка Америки с Чили, в котором он был удален и в знак протеста не вышел на награждение.
После игры Месси заявил, что организация погрязла в коррупции, а победа Бразилии на домашнем турнире была предопределена. Таким образом, Месси не сыграет за сборную в сентябре и октябре. Однако в эти международные окна у Аргентины запланированы только товарищеские матчи: с Чили (5 сентября) и Мексикой (10 сентября), а также с Германией (9 октября).
Добавим, что из-за удаления в игре с Чили Месси также не сможет принять участие в первом матче отборочного турнира чемпионата мира, который в Южной Америке стартует в марте.
Помним, что Лионель Месси попал в неприятную ситуацию. Во время вечеринки на Ибице, где футболист был с женой Антонеллой Роккуццо, к нему пытался пробраться неизвестный.
Ранее мы писали, что жена Месси засветила шикарную грудь своей подруги. На фотографии, которой поделилась Антонелла Роккуццо, главное внимание привлекла другая девушка.
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