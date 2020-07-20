Месси побил древний рекорд чемпионатов Испании, а лучшим вратарем стал конкурент украинца

Аргентинский форвард седьмой раз забил больше всех мячей в Ла Лиге - теперь 26

Очередной чемпионат Испании завершился победой "Реала" над "Барселоной" в "золотой" гонке, а также вылетом "Эспаньола", "Мальорки" и "Леганеса". Вчера поздно вечером "Барселона" с дублем Месси разгромила "Алавес", после чего стало известно, что аргентинский форвард каталонцев установил еще один рекорд.

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Лионель седьмой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, что является рекордом Ла Лиги. Об этом с радостью сообщили на страничке в Twitter "Барсы". Ранее шесть раз трофеи выигрывал Тельмо Сарра, который выступал за "Атлетик" из Бильбао еще в 1940-1955 гг.

В минувшем сезона Месси забил 25 мячей, а его ближайший преследователь, француз Карим Бензема из "Реала", – 21. Оба по пять раз отличались с пенальти. А вот Жерар Морено из "Вильярреала" обошел Карима по голам с игры: он реализовал лишь один 11-метровый, а всего отметился 18 точными ударами.

А вот лучшим вратарем турнира назвали бельгийца Тибо Куртуа из "Реала", куда скоро должен вернуться из аренды в "Овьедо" украинец Андрей Лунин. В 18 матчах Ла Лиги из 34 он не пропускал мячи. Предыдущие три года приз лучшему киперу доставался словенцу Яну Облаку из "Атлетико". А вот страж ворот "Реала" последний раз побеждал в опросе аж в 2008 году, когда еще блистал Икер Касильяс.

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