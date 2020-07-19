Последний штрих: прогноз, трансляции и результаты 38-го тура чемпионата Испании

Несколько команд продолжают бороться за места в Лиге Европы

В воскресенье к финишу подходит второй из европейских чемпионатов ТОП-5, которые возобновились после длительной паузы. В испанской Ла Лиге уже известен досрочный чемпион – "Реал", но до последнего продолжается борьба за места в Лиге Европы. Также "Сельта" и "Леганес" выявят еще одного неудачника, который покинет элитный дивизион.

Реклама

Читайте также: Лунин остался "сухим" – "Овьедо" добыл победу и сохранил прописку в Сегунде.

Ниже – расписание поединков Примеры с телетрансляциями, котировки букмекеров на исходы игр, оперативные результаты и турнирная таблица.

Воскресенье, 19 июля

18:00 "Алавес" – "Барселона", ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 5.80 – 4.30 – 1.60

Реклама

19:30 "Вальядолид" – "Бетис"

Букмекеры: 2.70 – 3.35 – 2.70

19:30 "Вильярреал" – "Эйбар"

Букмекеры: 1.75 – 3.90 – 4.90

22:00 "Леганес" – "Реал", ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 3.35 – 3.75 – 2.10

22:00 "Севилья" – "Валенсия", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.85 – 4.10 – 3.95

22:00 "Атлетико" – "Реал Сосьедад", ТВ: "Футбол 2" (00:40)

Букмекеры: 2.10 – 2.95 – 4.40

Реклама

22:00 "Гранада" – "Атлетик"

Букмекеры: 2.15 – 3.40 – 3.65

22:00 "Леванте" – "Хетафе"

Букмекеры: 5.00 – 3.70 – 1.75

22:00 "Осасуна" – "Мальорка"

Букмекеры: 1.85 – 3.90 – 4.10

22:00 "Эспаньол" – "Сельта"

Букмекеры: 5.40 – 3.80 – 1.70

Смотрите матчи чемпионата Испании на сервисе Oll.tv

Реклама

Турнирная таблица чемпионата Испании

Вчера Зидан озадачил заявлением о своем будущем в "Реале".

Смотрите, как "Реал" уступил в первом матче плей-офф Лиги чемпионов "Манчестер Сити"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама