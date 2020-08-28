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Месси рассказал Гвардиоле, почему хочет перейти в "Манчестер Сити"

28 августа, 23:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Знаменитый футболист жаждет заработать еще два "Золотых мяча", но уже не в "Барселоне"

Продолжает развиваться сериал с уходом Лионеля Месси из испанского гранда. Уже не секрет, что отец Месси признался, в какой клуб решил перейти звездный аргентинец. 33-летний нападающий хочет перебраться из "Барселоны" в английский "Манчестер Сити".

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Сегодня стало известно, что вскоре после того, как Лео принял решение покинуть Каталонию, он позвонил своему бывшему тренеру Хосепу Гвардиоле, который в последние годы работает с "Манчестер Сити". Месси заявил, что хочет выиграть еще два "Золотых мяча", что ему удастся сделать только с Гвардиолой. Детали разговора приводит авторитетная испанская газета Marca со ссылкой на журналиста Кристобаля Сориа, который дважды подчеркнул ключевые слова форварда о необходимости совместной работы с Пепой в "МанСити".

Каталонские боссы заявили о желании получить фантастические отступные в размере 700 миллионов евро после того, как на днях Месси сообщил "Барселоне" о желании разорвать контракт по факсу. Стороны уже начали разбирательства, и, возможно, дело дойдет до Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

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Смотрите, как Месси забивал в Лиге чемпионов в ворота "Наполи" в 1/8 финала:

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