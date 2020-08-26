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Месси по факсу сообщил "Барселоне" о желании разорвать контракт: опубликовано фото

26 августа, 09:39

Олег Люлька Олег Люлька

Лучший футболист 21-го века официально попросил каталонский клуб о расторжении трудового договора

Лионель Месси по факсу – да-да, именно таким "древним" способом – уведомил "Барселону" о том, что хочет покинуть каталонский клуб и просит его отпустить. Фото факсового письма опубликовал портал ESPN. Ранее мы писали, что Месси хочет переманить к себе бывший клуб Роналду – "Манчестер Юнайтед". Однако главными претендентами на лучшего футболиста 21-го века называют "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

"В соответствии с настоящим письмом я, Лионель Андрес Месси, прошу расторгнуть договор о трудовых отношениях, с уважаемым клубом, защищая себя пунктом №24, который позволяет мне пользоваться этим правом. Я ценю все возможности личностного роста и профессиональной подготовки, которые были предоставлены мне в течение рабочего времени. Однако личные мотивы заставили меня принять это трудное решение, которое, я надеюсь, будет встречено руководством наилучшим образом", – говорится в факсе, адресованном Лионелем Месси "Барселоне"

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Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

Напомним, после позорного поражения 2:8 от "Баварии" в 1/4 Лиги чемпионов Месси сказал новому тренеру "Барселоны", что уходит из команды. Аргентинец недоволен положением дел в каталонском клубе и хочет сменить обстановку, о чем сообщил Рональду Куману.

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В ответ появилась информация, что "Барселона" отпустит Месси только за баснословные 700 млн евро. К аргентинскому форварду привязано большое количество рекламных контрактов, которые президент каталонцев Жозеп Бартомеу не хочет потерять. Отсюда – такая невероятная неустойка.

При этом стало известно, что "Манчестер Сити" пойдет на приобретение Месси, если английскому клубу удастся обойтись без нарушения правил финансового фэйр-плей.

Смотрите, как "Барселона" вылетела из Лиги чемпионов

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