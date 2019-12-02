Месси с новым рекордом, "Барселона" – с тремя очками: обзор матча с "Атлетико"

"Барселона" обыграла "Атлетико" в центральном матче 15-го тура чемпионата Испании. Единственный гол в матче был забит под занавес поединка – Лионель Месси отличился после передачи Луиса Суареса. Благодаря этой победе каталонцы удержали первое место в турнирной таблице Примеры, а "Атлетико" опустился на шестое место, но отставание от лидера составляет всего шесть баллов.

Отметим, что этот гол стал 56-м для аргентино-уругвайской парочки – 28 раз Месси забил с передач Суареса и 28 раз Суарес забил с передач Месси.

Это лучший результат в испанском первенстве в XXI веке. Второй лучший результат у связки нападающих Криштиану Роналду-Карим Бензема, которые ранее вместе играли в "Реале" – 40 голов.

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Также Месси установил еще одно достижение – он впервые отличился на новом стадионе "Атлетико" "Ванда Метрополитано" и стал первым игроком, кто забивал на 38 стадионах команд Примеры.

"Атлетико" – "Барселона" – 0:1

Гол: Месси (86)

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"Атлетико": Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль, Корреа (Лемар, 73), Эррера (Лоди, 87), Томас, Коке, Мората, Жоау Феликс (Витоло, 66).

"Барселона": тер Стеген, Серджи Роберто, Пике (Умтити, 83), Лангле, Фирпо, Артур (Видаль, 73), Ракитич, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн.

Предупреждения: Томас (8), Фирпо (18), Корреа (21), Пике (32), Ракитич (51), Лангле (65), Витоло (69), Фелипе (73).

Ранее мы писали, что Месси обставил "двойника Зинченко" в борьбе за звание лучшего плеймейкера года.

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