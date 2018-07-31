Месси в отпуске сыграл в футбол с огромной собакой

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Огромный пес помогает футболисту поддерживать форму во время отпуска

Месси в отпуске сыграл в футбол с огромной собакой

Лидер испанской "Барселоны" и сборной Аргентины отдыхает в отпуске после изнурительного сезона в клубе и участия в чемпионате мира 2018 года. Но даже во время отдыха аргентинец не забывает о футболе. Супруга футболиста Антонелла Рокуццо засняла видео, на котором Лионель играет в футбол со своей огромной собакой по кличке Халк.

Любимец Месси – бордоский дог, которого спортсмену подарила жена на день рождения в 2016 году.  Рост этой породы собак может достигать 67 кг, а вес – 65 кг.

Аргентинская команда не без проблем вышла из группы, но уже в 1/8 финала проиграла будущему победителю мундиаля Франции. А Лионель Месси за четыре чемпионата мира ни разу не забил в плей-офф. В России он сумел отличиться лишь один раз на групповом этапе.

Ранее мы писали, что Лионель Месси возглавил рейтинг полезных игроков сезона-2017/18 в топ-5 лигах по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Отмечается, что в список вошли футболисты, сыгравшие не менее 1800 минут в пяти лучших лигах (1440 минут – в немецкой Бундеслиге) и продемонстрировавшие лучшую производительность.

Кстати, ранее мы писали, что Лионель Месси сбежал в море от толпы болельщиков. Фанаты испортили отдых аргентинскому футболисту на испанском острове Форментера.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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