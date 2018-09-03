Месси впервые за 12 лет не претендует на звание футболиста года
ФИФА назвала тройку финалистов награды The BEST FIFA Football Awards
ФИФА огласила итоговый список футболистов, номинированных на звание "Игрок года" по итогам 2018 календарного года, в который вошли три игрока. В число претендентов на награду попали нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич и хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах.
Места в тройке номинантов не нашлось форварду "Барселоны" Лионелю Месси. Для аргентинца непопадание в итоговый список данной премии или ее аналога стало первым за 12 лет – в последний раз такое случалось в 2006 году.
Сегодня ФИФА определила тройку финалистов на звание лучшего тренера года. Победителя объявят в Лондоне 24 сентября в рамках шоу The Best FIFA Football Awards.
Ранее стало известно, за кого голосовали Шевченко и Пятов в опросе на лучшего игрока и тренера года. Наставник и капитан сборной Украины продемонстрировали единодушие относительно лучшего игрока, а вот их мнение в выборе лучшего тренера разошлось.
Награда FIFA's Best вручается с 2016 года, когда организация прекратила сотрудничество с France Football – основателем награды "Золотой мяч". Два года подряд награду ФИФА выигрывал Криштиану Роналду.
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