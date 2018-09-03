Месси впервые за 12 лет не претендует на звание футболиста года

ФИФА огласила итоговый список футболистов, номинированных на звание "Игрок года" по итогам 2018 календарного года, в который вошли три игрока. В число претендентов на награду попали нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич и хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Места в тройке номинантов не нашлось форварду "Барселоны" Лионелю Месси. Для аргентинца непопадание в итоговый список данной премии или ее аналога стало первым за 12 лет – в последний раз такое случалось в 2006 году.

Сегодня ФИФА определила тройку финалистов на звание лучшего тренера года. Победителя объявят в Лондоне 24 сентября в рамках шоу The Best FIFA Football Awards.

Ранее стало известно, за кого голосовали Шевченко и Пятов в опросе на лучшего игрока и тренера года. Наставник и капитан сборной Украины продемонстрировали единодушие относительно лучшего игрока, а вот их мнение в выборе лучшего тренера разошлось.

Награда FIFA's Best вручается с 2016 года, когда организация прекратила сотрудничество с France Football – основателем награды "Золотой мяч". Два года подряд награду ФИФА выигрывал Криштиану Роналду.