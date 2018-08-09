За кого голосовали Шевченко и Пятов в опросе на лучшего игрока и тренера года

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и капитан сине-желтых Андрей Пятов отдали свои голоса за лучших игроков и тренеров 2018 в ежегодном опросе "The BEST FIFA Football Awards".

Наставник и капитан продемонстрировали единодушие относительно лучшего игрока: по их мнению, на главный приз заслуживает капитан сборной Хорватии Лука Модрич. При этом второе место в рейтинге оба отдают португальском голеадору Криштиану Роналду. Список всех претендентов на звание игрок года.

А вот насчет тренера года голоса разделились. Шевченко поставил первым триумфатора Кубка мира, коуча сборной Франции Дидье Дешам. Пятов же отвел для Дешама лишь третью позицию, отдав предпочтение другому французу – Зинедину Зидану, с которым мадридский "Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Второе место в тренерском рейтинге голкипер оставил за немцем Юргеном Клоппом, в то время как наставник сборной Украины замкнул тройку испанцем Хосепом Гвардиолой.

Церемония награждения "The BEST FIFA Football Awards" состоится 24 сентября в Лондоне.

ВЫБОР АНДРЕЯ ШЕВЧЕНКО

Лучший игрок года

Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии)

Криштиану Роналду ("Реал", сборная Португалии)

Антуан Гризманн ("Атлетико", сборная Франции)

Лучший тренер года

Дидье Дешам (Франция, сборная Франции)

Зинедин Зидан (Франция, "Реал")

Хосеп Гвардиола (Испания, "Манчестер Сити")

ВЫБОР АНДРЕЯ ПЯТОВА

Лучший игрок года

Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии)

Криштиану Роналду ("Реал", сборная Португалии)

Мохаммед Салах ("Ливерпуль", сборная Египта)

Лучший тренер года

Зинедин Зидан (Франция, "Реал")

Юрген Клопп (Германия, "Ливерпуль")

Дидье Дешам (Франция, сборная Франции)

Награда FIFA's Best вручается с 2016 года, когда организация прекратила сотрудничество с France Football – основателем награды "Золотой мяч". Два года подряд награду ФИФА выигрывал Криштиану Роналду.