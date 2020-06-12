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Месси забивает шедевральные голы на тренировке и слушает комплименты от ветерана Это'О

12 июня, 14:42

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Аргентинский футболист подтверждает, что он в хорошей форме перед рестартом Ла Лиги

В четверг после длительного перерыва возобновились матчи испанской Ла Лиги. Узнавайте расписание, результаты и трансляции 28 тура чемпионата Испании. В пятницу пройдут еще два поединка, а в субботу сыграет лидер турнира – "Барселона".

Завтра каталонцы проверят на прочность одного из аутсайдеров – "Мальорку". Пока что испанский гранд тренируется, а звездный Лионель Месси зажигает своими феноменальными ударами. На днях Месси вернулся в строй после травмы правого квадрицепса. На очередном занятии Лео сначала бильярдным ударом попал в перекладину, а чуть позже красивым навесным ударом отправил мяч в сетку за шиворот вратарю.

В это же время бывший форвард "Барсы" камерунец Самюэль Это'О высказался за то, чтобы Месси играл до 70 лет!

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В Ла Лиге еще предстоит провести 11 туров. После 27 матчей "Барса" опережает мадридский "Реал" всего на два очка. Месси является лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 19 голами, а его основной преследователь – француз Карим Бензема из "Реала", который забил 14 мячей. При этом оба трижды реализовывали пенальти.

Сегодня оживает футбол и в Италии, смотрите онлайн матча "Ювентус" – "Милан".

Смотрите, как Лионель забивал в ворота дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов

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футбол Барселона чемпионат Испании Лионель Месси Самюэль Это'О

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