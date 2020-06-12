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В Италию вернулся футбол: онлайн матча "Ювентус" – "Милан"

Пятница, 12 июня

Ювентус

22:00

Милан

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Футбол возвращается в Италию – одну из самых пострадавших от пандемии коронавируса стран (более 34 тысяч смертей, четвертое место в мире по этому показателю). Спустя четыре месяца после первого полуфинального матча Кубка Италии команды сыграют ответный поединок – "Ювентус" примет "Милан" в пятницу, начало – в 22:00. Мы проводим онлайн поединка.

"Ювентус" – "Милан"

В первом матче 1/2 Кубка Италии, который прошел еще в феврале, "Милан" на своем поле не удержал победный счет – 1:1. На гол Анте Ребича гости ответили точным ударом Криштиану Роналду с пенальти на последней минуте.

Победитель сегодняшнего противостояния в финале Кубка Италии сыграет с победителем пары "Наполи" – "Интер" (первый матч 1:0).

"Милан" перед карантином выступал очень нестабильно: в пяти последних поединках команда Стефано Пиоли добыла всего одну победу – 1:0 над скромным "Торино", также были две ничьи и два поражения. В свою очередь, Криштиану Роналду и компания выступали успешнее: "Ювентус" лидирует в чемпионате Серии А, в пяти последних играх во всех турнирах команда Маурицио Сарри одержала три победы, потерпев одно поражение (в Лиге чемпионов от "Лиона") и один раз сыграв вничью.

Несколько фото из Турина в ожидании матча "Ювентус" – "Милан":

"Ювентус" – "Милан": прогноз

Эксперты называют хозяев большими фаворитом матча. Коэффициент на победу "Ювентуса" в основное время составляет 1.67, тогда как на победу "Милана" можно сделать ставку с котировкой 5.30, а на ничью – 4.00. Таким образом, вероятность результата в основное время матча такая: победа "Ювентуса" 58 процентов, ничья 24 процента, победа "Милана" – 18 процентов.

Котировки на выход в финал: 1.32 против 3.55, или вероятность выхода "Ювентуса" – 73 процента.

Аналитики не уверены по поводу количества забитых голов – коэффициенты на "больше 2,5 голов" и "меньше 2,5 голов" одинаковые, по 1.92.

В составе "Ювентуса" наибольшие шансы забить гол имеют:

  • Криштиану Роналду – 1.90 (коэффициент на "забьет гол")
  • Пауло Дибала – 2.95
  • Дуглас Коста – 4.20
  • Сами Хедира – 5.30
  • Блез Матюиди – 8.00

Вероятные авторы голов в составе "Милана":

  • Анте Ребич – 4.00
  • Джакомо Бонавентура – 6.00
  • Хакан Чалханоглу – 6.50
  • Андреа Конти – 10.0
  • Исмаэль Беннасер – 12.0

"Ювентус" – "Милан": где смотреть трансляцию

Поединок в прямом эфире покажут такие каналы: RAI 1 (Италия), Матч!ТВ (Россия), Футбол и Варзиш ТВ (Таджикистан), Sport 2 (Венгрия), TRT Spor (Турция), Libya Sport Channel.

"Ювентус" продолжает борьбу в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала итальянский гранд на выезде уступил французскому "Лиону" (0:1), а ответный поединок команды не успели сыграть из-за карантина. Смотрите обзор матча "Лион" – "Ювентус":

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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прогноз онлайн Милан Италия анонс Ювентус Турин кубок Италии

Источник: Сегодня|Спорт

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