Мхитарян на спор окунулся в контейнер с ледяной водой

Вчера, 22:01

Футболист поделился курьезным видео в социальных сетях

Генрих Мхитарян. Фото AFP
Генрих Мхитарян. Фото AFP

Армянский полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян ради спора нырнул в контейнер с ледяной водой. На футболисте были только трусы и носки. "Было немного холодно! Но я выиграл спор", – написал Мхитарян в своем Twitter.

Прошлой зимой "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" обменялись игроками – Генрих Мхитарян отправился в Лондон, а Алексис Санчес стал "красным дьяволом". В составе "канониров" Мхитарян провел 15 матчей и забил три гола. Из-за травмы в матче Лиги Европы он вынужден был пропустить последние месяцы сезона.

Добавим, что Мхитарян и Санчес были включены в сборную разочарований чемпионата Англии по итогам первой половины прошлого сезона. После смены клубов игроки не особо улучшили свои оценки у экспертов.

Мы уже сообщали, что форвард сборной Франции выполнил обещание, данное перед стартом ЧМ-2018. Оливье Жиру изменил свою внешность в честь победы на чемпионате мира в России. Кстати, Жиру за весь ЧМ-2018 не нанес ни одного удара по воротам соперников. Хотя отыграл более 500 минут.
футбол, чемпионат Англии, Арсенал Лондон, Генрих Мхитарян

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Источники:

soccernews.ru, Сегодня|Спорт

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