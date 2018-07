Мхитарян на спор окунулся в контейнер с ледяной водой

Армянский полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян ради спора нырнул в контейнер с ледяной водой. На футболисте были только трусы и носки. "Было немного холодно! Но я выиграл спор", – написал Мхитарян в своем Twitter.

Прошлой зимой "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" обменялись игроками – Генрих Мхитарян отправился в Лондон, а Алексис Санчес стал "красным дьяволом". В составе "канониров" Мхитарян провел 15 матчей и забил три гола. Из-за травмы в матче Лиги Европы он вынужден был пропустить последние месяцы сезона.

Was a little cold...but won the bet!!! #icebath #challenge @Arsenal pic.twitter.com/PX7WPAxJxR