Мхитарян на спор окунулся в контейнер с ледяной водой

Армянский полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян ради спора нырнул в контейнер с ледяной водой. На футболисте были только трусы и носки. "Было немного холодно! Но я выиграл спор", – написал Мхитарян в своем Twitter.

Прошлой зимой "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" обменялись игроками – Генрих Мхитарян отправился в Лондон, а Алексис Санчес стал "красным дьяволом". В составе "канониров" Мхитарян провел 15 матчей и забил три гола. Из-за травмы в матче Лиги Европы он вынужден был пропустить последние месяцы сезона.

Добавим, что Мхитарян и Санчес были включены в сборную разочарований чемпионата Англии по итогам первой половины прошлого сезона. После смены клубов игроки не особо улучшили свои оценки у экспертов.

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