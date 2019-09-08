Мхитарян стреляет дуплетом: обзор матча Армения – Босния в отборе на Евро-2020

Сборная Армении обыграла Боснию и Герцеговину в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Героем встречи стал экс-полузащитник донецкого "Шахтера" Генрих Мхитарян, оформивший дубль.
После этой победы Армения вышла на третье место и отстает на три балла от Финляндии, которая располагается на второй строчке. Финны имеют матч в запасе, но сегодня вечером им будет противостоять лидер и главный фаворит группы Италия.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИТАЛИЯ
|5
|5
|0
|0
|16-2
|15
|2
|ФИНЛЯНДИЯ
|5
|4
|0
|1
|7-2
|12
|3
|АРМЕНИЯ
|6
|3
|0
|3
|12-11
|9
|4
|БОСНИЯ
|6
|2
|1
|3
|12-11
|7
|5
|ГРЕЦИЯ
|5
|1
|1
|3
|6-9
|4
|6
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|5
|0
|0
|5
|0-18
|0
Армения – Босния и Герцеговина – 4:2
Голы: Мхитарян (3, 66), Амбарцумян (77), Лончар (90, аг) – Джеко (13), Гояк (70).
Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Ишханян, Оганесян (Ованесян, 83), Барсегян, Мхитарян, Адамян, Овсепян (Варданян, 77), Казарян, Мкртчян (Григорян, 75).
Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац, Бичакчич, Тодорович (Байич, 85), Зуканович, Пьянич, Бешич (Лончар, 80), Цимирот, Вишча (Дульевич, 64), Гояк, Джеко.
Предупреждения: Вишч (25), Казарян (33), Бешич (45), Джеко (72), Пьянич (72), Айрапетян (85).
Напомним, что сборная Украины вчера разгромила на выезде Литву (3:0) и стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.
Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.
Смотрите обзор матча Литва – Украина:
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