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Мхитарян стреляет дуплетом: обзор матча Армения – Босния в отборе на Евро-2020

8 сентября, 19:27

Видео голов и обзор матча за выход на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Армении обыграла Боснию и Герцеговину в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Героем встречи стал экс-полузащитник донецкого "Шахтера" Генрих Мхитарян, оформивший дубль.

После этой победы Армения вышла на третье место и отстает на три балла от Финляндии, которая располагается на второй строчке. Финны имеют матч в запасе, но сегодня вечером им будет противостоять лидер и главный фаворит группы Италия.

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Команды

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ИВНПМО
1  ИТАЛИЯ550016-215
2  ФИНЛЯНДИЯ54017-212
3  АРМЕНИЯ630312-119
4  БОСНИЯ621312-117
5  ГРЕЦИЯ51136-94
6  ЛИХТЕНШТЕЙН50050-180

Армения – Босния и Герцеговина – 4:2
Голы: Мхитарян (3, 66), Амбарцумян (77), Лончар (90, аг) – Джеко (13), Гояк (70).

Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Ишханян, Оганесян (Ованесян, 83), Барсегян, Мхитарян, Адамян, Овсепян (Варданян, 77), Казарян, Мкртчян (Григорян, 75).

Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац, Бичакчич, Тодорович (Байич, 85), Зуканович, Пьянич, Бешич (Лончар, 80), Цимирот, Вишча (Дульевич, 64), Гояк, Джеко.

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Предупреждения: Вишч (25), Казарян (33), Бешич (45), Джеко (72), Пьянич (72), Айрапетян (85).

Напомним, что сборная Украины вчера разгромила на выезде Литву (3:0) и стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

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Источник: Сегодня|Спорт

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