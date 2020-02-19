Миф разрушен: Блохин никогда не показывал игрокам свой гол в ворота "Баварии"

Олег Блохин / Фото: Сегодня|Спорт

Бывший главный тренер "Динамо" Олег Блохин заявил, что никогда не показывал футболистам видеокассету со своим голом "Баварии" в матче за Суперкубок УЕФА-1975. Ранее обладатель "Золотого мяча" рассказал о своих неудачах в "Динамо".

"Не показывал я футболистам "Баварию" никогда, не говорил "я", никогда не приносил "Золотой мяч". Хватит уже эту глупость говорить. За последнее время, когда я получил "Золотой мяч", я его только раз принес детям на турнир Блохина. Ну бред, они говорят, что "я", "я". Что значит "я"?", – отметил Блохин.

"Вы должны уважать команду и тренера. Я здесь вырос, а вы приезжаете и просто деньги получаете. Я не верю, когда он майку целует. Понты такие", – сказал бывший тренер "Динамо".

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Напомним, что Олег Блохин работал в футбольных клубах Греции. В 2003-2007 годах и с весны 2011 года до осени 2012 года был главным тренером сборной Украины. Вывел сборную в четвертьфинал чемпионата мира-2006. Руководил сборной на Евро-2012. После этого возглавил киевское "Динам", где пробыл главным тренером два года.

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