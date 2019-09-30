"Динамо" не воспринимало футбол Михайличенко": прозвучало заявление Игоря Суркиса после "ямы"

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал серию из четырех побед, которую выдали "бело-синие", обыграв под руководством Алексея Михайличенко "Мальме", "Ворсклу", "Мариуполь" и "Днепр-1" с общим счетом 9:0. Напомним, ранее Вацко высмеял пенальти, назначенный в пользу "Динамо" в игре с "Днепром-1".

Обзор матча "Динамо" – "Днепр-1" (2:0)

"Любая победа – это победа, – сказал после победы над "Днепром-1" программе "Профутбол" президент "Динамо" Игорь Суркис. – Во втором тайме подустали, сели физически. Была ротация, не было в стартовом составе Буяльского, Шепелев травмирован. Учитывая, что мы длительный период играем через два дня на третий, то все довольно неплохо. Видно, что команда вышла из этой психологической ямы. Физически футболисты стали играть намного мощнее. Что-то может получаться, что-то нет, но игроки борются на футбольном поле. Нет равнодушных. Это очень важно. Это то, что я вижу по сравнению с тем, что было. Дай Бог, чтобы все шло по нарастающей"

"Ситуация, когда меняешь главного тренера, и есть какой-то всплеск, не прошла, – добавил Игорь Суркис. – Михайличенко начал подтягивать команду тактически и физически. Перестраивал ее на другой футбол, который она сначала даже не воспринимала. Сейчас видно по настроению и по игре в "Мариуполе", что команда начала воспринимать методы Михайличенко"

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Игорь Суркис и Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Михайличенко с Лобановским / Фото: Facebook

"Лобановский тоже все держал в себе. Думаю, что это очень тяжело. Отрицательные эмоции нужно выплескивать наружу. Михайличенко сетует на то, что команда не использует большое количество голевых моментов. Над этим нужно работать. Функциональное состояние команды не позволяло отыграть второй тайм так, как первый. Хотел бы сказать добрые слова в адрес СК "Днепр-1". Они не стояли в штрафной по 10 человек в штрафной. был футбол. Дмитрий Михайленко работает, команда прогрессирует", – заключил президент "Динамо"

Как мы писали ранее, "Динамо" не уволило Хацкевича: белорус впервые рассказал, как распрощался с Суркисом. По словам экс-наставника киевлян, президент столичного клуба отправил его не в отставку, а в отпуск.

Также сообщалось, что соперник "Динамо" в Лиге Европы потерял ключевого нападающего. Швейцарский клуб "Лугано" в ближайшей игре с киевлянами не сможет рассчитывать на Карлоса Жуниора.

Смотрите, как "Динамо" обыгрывало "Мальме", "Ворсклу" и "Мариуполь"

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