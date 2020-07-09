Михайличенко: "Мы могли решить вопрос Кубка, не доводя ситуацию до пенальти"

Киевское "Динамо" в серии пенальти обыграло полтавскую "Ворсклу" и завоевало Кубок Украины. После встречи главный тренер киевлян Алексей Михайличенко ответил на вопросы журналистов, сообщает официальный сайт "Динамо".

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- Это была настоящая кубковая игра, в которой присутствовали интрига, нервы, неиспользованные моменты, ошибки, дополнительное время и серия пенальти. Получился настоящий финал Кубка. Хочу поблагодарить Юрия Максимова и его команду, потому что они еще раз показали – неважно, на каком месте находится команда, играет в Премьер-лиге или другом первенстве. За Кубок имеют право биться все, и у каждого есть шанс его выиграть.

- Алексей Александрович, с победой! Сегодня Дениса Попова не было даже в заявке – в чем причина? И насколько Александр Сирота, который провел вторую важнейшую игру в основном составе, сумел сыграться с разными партнерами и оправдать ваши ожидания?

- Дениса Попова не было в заявке, потому что он еще не провел ни одного занятия в группе, он работает по индивидуальному плану. Но Попов не мог не приехать на финал, как и дисквалифицированный Пиварич, а также Каргбо и Бурда, которые не попали в заявку. Это все наша обойма, и мы надеемся, что скоро Попов приступит к работе в общей группе.

Что касается Сироты, то парню представился хороший шанс. Мы знаем его как хорошего футболиста, у которого хорошая психика, и то, что он неплохо провел предыдущий матч с "Шахтером", дало нам возможность использовать его в сегодняшней игре. На мой взгляд, мы не ошиблись. Конечно, у него были ошибки, но они были у всех. Если брать общий уровень, то он сыграл довольно-таки неплохо – как для своей первой игры в финале Кубка Украины.

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- Насколько вы довольны сегодняшним судейством, ввиду того, что матч судила Екатерина Монзуль, к которой у вас ранее были претензии? Сегодня она приняла ряд неоднозначных решений...

- Понимаю, о чем вы говорите. В том интервью я сказал, что услышал радость из судейской комнаты, но не говорил, что недоволен судейством. Поэтому давайте не переворачивать факты. Я никогда не говорил, что судейство нам испортило какой-то матч. Может быть, Екатерина сейчас отдохнет и в Александрии мы опять встретимся?

Я редко хожу мимо судейской и не знаю – возможно, арбитры после каждой игры себя так ведут? Но для меня это было немного непонятно. А претензий к судейству у меня не было даже после того матча (с "Десной". – Прим. ред.). Мы сами показали безобразную игру.

Скажу честно – мне лучше оценивать игру своей команды. Понимаю, что сегодня повлияли напряжение кубковой игры и быстро пропущенный мяч. Но мне кажется, что мы могли решить вопрос Кубка, не доводя ситуацию до пенальти. У "Ворсклы", на мой взгляд, были предпосылки к голевым моментам на контратаках. Но таких голевых моментов, какие были у нас, они не создали.

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- Означает ли выход Вербича на позиции центрфорварда, что его игра в этом амплуа устраивает вас больше, чем игра номинальных форвардов, которые есть в обойме?

- Мы выбрали такую тактику, потому что посчитали, что Вербич будет более эффективен в данный момент в данной игре. А что будет дальше – посмотрим. Мы не можем строить стратегию на три матча вперед. Поэтому работы хватит для всех. Главное, чтобы мы реализовывали то, что у нас есть.

Прямые трансляции футбольных матчей можно смотреть на сайте Oll.tv.

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