Михайличенко после поражения от "Десны" подслушал, что творится в судейской раздевалке

Тренер киевлян не понимает, почему в комнате арбитров было столько же восторгов, как и среди игроков "Десны"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко объяснил поражение от "Десны" (2:3) в воскресном матче УПЛ травмами ведущих защитников и ошибками своих футболистов при стандартах. Кроме того, наставник киевлян удивился тому, что после игры происходило в раздевалке судейской бригады во главе с Катериной Монзуль. Напомним, "Десна" обыграла в Чернигове "Динамо", забив победный мяч с углового на 91-й минуте.

"Первый тайм получился очень плохим. Было очень много потерь, очень много проиграли единоборств. Самое главное – мы перестали играть в то, что хотели. Было очень много длинных передач, – посетовал в комментари "ПроФутболу" Алексей Михайличенко. – Да, у нас произошли изменения в составе. Не смог с первых минут выйти Сидорчук, который пропустил около недели, если не больше. Получили травмы Миколенко, Попов. Наверное, это в какой-то мере сыграло свою роль. Но кто бы ни выходил – они должны выполнять то, что запланировано".

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"Второй тайм был совсем другим. Знали, что "Десна" будет защищаться большим числом игроков, будет рассчитывать на контратаки. Все так и было. У "Десны" было несколько неплохих возможностей для контригры. К сожалению, мы, даже сравняв счет, не смогли удержать этот результат. Для такой игры пропускать два гола после стандартов – очень и очень много. Может, мне показалось, но ребята говорят, что была игра рукой перед назначением углового. Но это дело судей".

"По судьям ничего не хочу говорить. Просто немного не понял: проходил мимо судейской раздевалки после матча, там радости и оваций было не меньше, чем в раздевалке "Десны". Вот для меня это вопрос", – недоумевает Алексей Михайличенко.

Видео матча "Десна" – "Динамо" (3:2)

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Напомним, что эта сенсационная победа "Десны" добавляет массу интриги в борьбе за второе место Премьер-лиги, обладатель которого получит пропуск в квалификацию Лиги чемпионов. Сейчас его занимает "Динамо", имея 55 очков. У "Зари" – 53, у "Десны" – 52. До финиша чемпионата остается четыре тура.

Смотрите, как "Десна" перед этим разгромила "Александрию"

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