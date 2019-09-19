Михайличенко – о первой победе после возвращения: "Нам удалось додавить соперника"

Алексей Михайличенко / Фото: AFP

19 сентября "Динамо" одержало первую победу после возвращения в команду Алексея Михайличенко. На старте группового этапа Лиги Европы киевляне минимально одолели шведский "Мальме", прервав серию из шести матчей без побед. Мы проводили онлайн матча "Динамо" – "Мальме" с фото и видео-повторами.

- Конечно, трудно переоценить значимость этой игры. Речь идет не только о старте в Лиге Европы, а и о ситуации, которая сложилась в целом в связи с последними результатами. Соперник сегодня был очень непрост – хорошо организованная, физически подготовленная, тактически грамотная команда. В такой напряженной и интересной игре добиться положительного результата было очень важно.

Что касается самой игры, первый тайм, на мой взгляд, получился немного осторожным. Наверное, ребята присматривались к этой команде, несмотря на то, что они имели всю информацию. Играя дома и нацеливаясь на результат, в заключительной стадии нужно все-таки действовать агрессивнее и острее.

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В перерыве мы внесли поправки и попросили ребят прибавить прежде всего в скорости и агрессии, ни в коем случае не жертвуя обороной, потому что эта команда довольно-таки хорошо играет на контратаках. Нам нужно было чаще угрожать воротам, чтобы добиться результата.

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Я доволен, что вторую половину игры мы провели уже на хороших скоростях и при хорошем взаимопонимании. Просматривалась целостность игры, как в обороне всей команды, так и в атаке, что очень важно. Очень хорошо, что нам удалось додавить соперника и добиться желаемого для нас результата.

- Прокомментируйте замены. Насколько вы довольны игрой футболистов, вышедших на замену?

- Родригес выполнил огромный объем работы, выполнил все наши требования. Но было заметно, что он немного подустал, и нам нужны были те хорошие качества, которыми обладает Беседин – умение цепляться за мячи, голевое чутье, хорошая игра в штрафной площади соперника. Поэтому для усиления игры в атаке мы выпустили Беседина, и он полностью оправдал наше доверие, выполнив наши требования.

- За следующие шесть дней вашей команде предстоит провести два выездных матча – в Полтаве и Мариуполе. В каком режиме команда будет к ним готовиться?

- Безусловно, у нас сейчас нет разграничения на внутренний чемпионат и Лигу Европы. Каждая игра для нас очень важна, и результат каждой игры очень важен. В этот период конструктивных тренировок будет мало или вообще не будет, поскольку команда должна, прежде всего, восстановиться в физическом и психологическом плане. Будем жить в игровом ритме. На первый план выходит та работа, которую мы проделали до этого. Сейчас будем пожинать ее плоды.

- Впервые после вашего прихода на пост главного тренера в заявке появился Цитаишвили. Является ли это сигнал к тому...

- Это никакой не сигнал, это нормальная ситуация. Я не смотрю в паспорт, то есть на возраст игрока, определяя состав на игру. Я смотрю на готовность, игровой тонус. Это нормальная живая конкуренция. Она такой и должна быть. Попов тоже уже начал тренироваться, провел две-три тренировки в общей группе, возможно в Полтаве уже проведет первую игру. Шапаренко тоже начинает набирать игровую форму. Двери для всех открыты. Как в жизни, так и в спорте, существует нормальная конкуренция.

- Насколько серьезна травма Кадири?

- Довольно-таки серьезная. Он может выбыть на два месяца.

- Поздравляем вас с первой победой. В последних играх "Динамо" делает большую ставку на фланговые передачи. навесы. Пожалуй, под такую модель игры подходит Фран Соль. Почему он не играет?

- Фран очень много пропустил, долго не играл. Повторюсь, это нормальная конкуренция. Сейчас мы входим в такой график, когда работы хватит на всех. Нужно выходить на поле и показывать свой уровень, приносить пользу команде. А что касается первой победы… Хочу напомнить, что моя первая победа в качестве главного тренера состоялась давно.

Смотрите видео гола Буяльского:

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