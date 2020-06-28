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Михайличенко оторвется от "Зари": прогноз на матч "Десна" – "Динамо" в чемпионате Украины

28 июня, 18:18

Олег Люлька Олег Люлька

Вероятность выигрыша столичной командой поединка в Чернигове оценивается в 58 процентов

В воскресном матче чемпионата Украины "Десна" – "Динамо", который начнется в Чернигове в 19:30, аналитики прочат киевлянам продление их выигрышной серии до пяти поединков и увеличение отрыва от "Зари" в борьбе за второе место. Напомним, онлайн-трансляция "Десна" – "Динамо" доступна на нашем сайте.

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На победу "Динамо" в Чернигове аналитиками установлен коэффициент 1.65, на ничью – 3.95, на победу "Десны" – 5.20. Таким образом вероятность выигрыша подопечных Алексея Михайличенко оценивается в 58 процентов, ничейного исхода – в 24 процента, а выигрыша команды Александра Рябоконя – в 18 процентов.

Читайте также: "Десна" – "Динамо": где смотреть матч чемпионата Украины

Напомним, "Динамо" проиграло первый матч после выхода из карантина "Шахтеру", после чего одержало четыре победы кряду, одолев "Александрию", "Зарю" и "Колос" – в чемпионате Украины, и "Минай" – в национальном Кубке.

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Главные претенденты на гол у "Динамо"

  • Беньямин Вербич – 2.10 (коэффициент на "забьет")
  • Виктор Цыганков – 2.20
  • Назарий Русин – 2.75
  • Фран Соль – 3.20
  • Виталий Буяльский – 4.25

Смотрите, как забивает Вербич

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Главные претенденты на гол у "Десны"

  • Александр Филиппов – 2.50
  • Филипп Будковский – 3.75
  • Владислав Калитвинцев – 4.55
  • Дмитрий Хлебас – 4.75
  • Денис Фаворов – 6.50

Смотрите, как забивает Филиппов

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
28
23
3
2
69
20
49
72
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
27
17
4
6
56
24
32
55
Забитые 56
Пропущеные 24
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В П Н
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
28
5
8
15
20
45
-25
23
Забитые 20
Пропущеные 45
Разница -25
Результаты последних матчей: Н П П П Н
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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прогноз чемпионат Украины Динамо Киев Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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