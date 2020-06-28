Михайличенко оторвется от "Зари": прогноз на матч "Десна" – "Динамо" в чемпионате Украины

В воскресном матче чемпионата Украины "Десна" – "Динамо", который начнется в Чернигове в 19:30, аналитики прочат киевлянам продление их выигрышной серии до пяти поединков и увеличение отрыва от "Зари" в борьбе за второе место. Напомним, онлайн-трансляция "Десна" – "Динамо" доступна на нашем сайте.
На победу "Динамо" в Чернигове аналитиками установлен коэффициент 1.65, на ничью – 3.95, на победу "Десны" – 5.20. Таким образом вероятность выигрыша подопечных Алексея Михайличенко оценивается в 58 процентов, ничейного исхода – в 24 процента, а выигрыша команды Александра Рябоконя – в 18 процентов.
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Напомним, "Динамо" проиграло первый матч после выхода из карантина "Шахтеру", после чего одержало четыре победы кряду, одолев "Александрию", "Зарю" и "Колос" – в чемпионате Украины, и "Минай" – в национальном Кубке.
Главные претенденты на гол у "Динамо"
- Беньямин Вербич – 2.10 (коэффициент на "забьет")
- Виктор Цыганков – 2.20
- Назарий Русин – 2.75
- Фран Соль – 3.20
- Виталий Буяльский – 4.25
Смотрите, как забивает Вербич
Главные претенденты на гол у "Десны"
- Александр Филиппов – 2.50
- Филипп Будковский – 3.75
- Владислав Калитвинцев – 4.55
- Дмитрий Хлебас – 4.75
- Денис Фаворов – 6.50
Смотрите, как забивает Филиппов
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