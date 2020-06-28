Михайличенко оторвется от "Зари": прогноз на матч "Десна" – "Динамо" в чемпионате Украины

Вероятность выигрыша столичной командой поединка в Чернигове оценивается в 58 процентов

В воскресном матче чемпионата Украины "Десна" – "Динамо", который начнется в Чернигове в 19:30, аналитики прочат киевлянам продление их выигрышной серии до пяти поединков и увеличение отрыва от "Зари" в борьбе за второе место. Напомним, онлайн-трансляция "Десна" – "Динамо" доступна на нашем сайте.

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На победу "Динамо" в Чернигове аналитиками установлен коэффициент 1.65, на ничью – 3.95, на победу "Десны" – 5.20. Таким образом вероятность выигрыша подопечных Алексея Михайличенко оценивается в 58 процентов, ничейного исхода – в 24 процента, а выигрыша команды Александра Рябоконя – в 18 процентов.

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Напомним, "Динамо" проиграло первый матч после выхода из карантина "Шахтеру", после чего одержало четыре победы кряду, одолев "Александрию", "Зарю" и "Колос" – в чемпионате Украины, и "Минай" – в национальном Кубке.

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Главные претенденты на гол у "Динамо"

Беньямин Вербич – 2.10 (коэффициент на "забьет")

Виктор Цыганков – 2.20

Назарий Русин – 2.75

Фран Соль – 3.20

Виталий Буяльский – 4.25

Смотрите, как забивает Вербич

Главные претенденты на гол у "Десны"

Александр Филиппов – 2.50

Филипп Будковский – 3.75

Владислав Калитвинцев – 4.55

Дмитрий Хлебас – 4.75

Денис Фаворов – 6.50

Смотрите, как забивает Филиппов

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