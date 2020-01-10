"Милан" хочет вернуть именитого итальянца и сделать его своим Фергюсоном

В клубе считают, что Аллегри вернет их на вершину

Массимилиано Аллегри / Фото: AFP

Массимилиано Аллегри может вновь возглавить "Милан", сообщает La Gazzetta dello Sport. "Россонери" рассматривают 52-летнего специалиста как своего Алекса Фергюсона, надеясь, что итальянец позволит клубу доминировать в Серии А и претендовать на трофеи в Европе.

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Руководство "Милана" считает, что с Аллегри клуб пойдет путем Фергюсона и "Манчестер Юнайтед". Миланцы рассчитывают зарабатывать на именитых игроках, а также планируют сохранить в команде вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

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Аллегри возглавлял "Милан" в период с 2010 по 2014 год. При нем клуб стал чемпионом Италии в сезоне-2010/11, а также завоевал Суперкубок Италии.

Ранее мы писали, что Ибрагимович "скромно" прокомментировал камбэк в "Милан". Форвард выложил фото, на котором предстал в образе бога, который борется с дьяволом. "Тот же Златан. Другой дьявол", – написал Ибрагимович.

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