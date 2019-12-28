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"Тот же Златан – другой дьявол": Ибрагимович поставил себя в один ряд с богом

28 декабря, 08:21

Златан очень доволен своим переходом в итальянский клуб

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: AFP

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Шведский нападающий Златан Ибрагимович после заключения контракта с "Миланом" сравнил себя с богом. Форвард выложил фото, на котором он изображен в образе бога, который борется с дьяволом.

"Тот же Златан. Другой дьявол", — написал Ибрагимович.

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Фанаты в соцсетях уже опубликовали фото Златана в виде божества:

Последним клубом Златана был "Лос-Анджелес Гэлакси", за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В минувшем сезоне североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний шведский футболист забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.

Напомним, Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год. Вместе с "красно-черными" форвард стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок Италии.

Ранее мы рассказывали, что вандалы попытались отпилить ногу статуе Ибрагимовича. Над памятником Златану Ибрагимовичу совершили очередной акт вандализма.

Вспомним, как Златан забивал за "Манчестер Юнайтед" – свой последний клуб в Европе перед отъездом в "Лос-Анджелес Гэлакси"

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Милан Италия чемпионат Италии Златан Ибрагимович

Источник: Сегодня|Спорт

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