"Милан" купил лучшего футболиста Кубка Африки

Алжирский полузащитник "Эмполи" Исмаэль Беннасер продолжит карьеру в "Милане"

Исмаэль Беннасер будет играть в "Милане". Фото: AFP

Спортивный директор "Эмполи" Пьетро Аккарди сообщил, что полузащитник Исмаэль Беннасер перейдет в "Милан". Сумма трансфера оценивается в 16 миллионов евро. Интересно, что два года назад Беннасер перешел в "Эмполи" из молодежной команды лондонского "Арсенала" за один миллион евро. Таким образом, за два сезона его стоимость выросла в 16 раз.

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"Исмаэль – настоящий боец. Болельщики "Милана" будут им очень довольны", – цитирует спортдиректора "Эмполи" Аккарди La Gazzetta della Sport.

21-летний алжирец был признан лучшим игроком прошедшего Кубка Африки. Беннасер сыграл во всех семи матчах турнира и сделал три голевые передачи, в том числе одну – в финале, который закончился победой Алжира над Сенегалом со счетом 1:0.

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В составе "Эмполи" Беннасер провел в прошедшем сезоне 37 матчей и отметился тремя голевыми передачами. Портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость молодого алжирского футболиста в 12 миллионов евро: по этом показателю он занимает восьмое место в национальной сборной Алжира.

Смотрите видео, как "Милан" обыгрывал "Барселону" в прошлом году:

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