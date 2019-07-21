Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Милан" купил лучшего футболиста Кубка Африки

21 июля, 13:33

Алжирский полузащитник "Эмполи" Исмаэль Беннасер продолжит карьеру в "Милане"

Исмаэль Беннасер будет играть в "Милане"
Исмаэль Беннасер будет играть в "Милане". Фото: AFP

Спортивный директор "Эмполи" Пьетро Аккарди сообщил, что полузащитник Исмаэль Беннасер перейдет в "Милан". Сумма трансфера оценивается в 16 миллионов евро. Интересно, что два года назад Беннасер перешел в "Эмполи" из молодежной команды лондонского "Арсенала" за один миллион евро. Таким образом, за два сезона его стоимость выросла в 16 раз.

Покупки на миллиард: онлайн-таблица самых дорогих трансферов в мире

"Исмаэль – настоящий боец. Болельщики "Милана" будут им очень довольны", – цитирует спортдиректора "Эмполи" Аккарди La Gazzetta della Sport.

21-летний алжирец был признан лучшим игроком прошедшего Кубка Африки. Беннасер сыграл во всех семи матчах турнира и сделал три голевые передачи, в том числе одну – в финале, который закончился победой Алжира над Сенегалом со счетом 1:0.

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

В составе "Эмполи" Беннасер провел в прошедшем сезоне 37 матчей и отметился тремя голевыми передачами. Портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость молодого алжирского футболиста в 12 миллионов евро: по этом показателю он занимает восьмое место в национальной сборной Алжира.

Смотрите видео, как "Милан" обыгрывал "Барселону" в прошлом году:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футболист, Милан Италия, чемпионат Италии, трансферы, Эмполи, Исмаэль Беннасер

Вы сейчас просматриваете новость " "Милан" купил лучшего футболиста Кубка Африки". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

La Gazzetta dello Sport , Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Виктор Павлик откровенно рассказал о своей 25-летней "жене"

Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей

«Обнять и плакать»: Леся Никитюк показала свое лицо без макияжа

Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина

Ядовитый осколок Нибиру бухнул в Чёрное море - уфологи

Кейт Миддлтон вернула принца Уильяма после расставания

В Украине станет больше получателей субсидий

​Самый крупный тираннозавр в мире

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

15 красавиц российского кино

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 13:50

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

С яхты – в театр: Свитолина поразила своим вечерним платьем в Одессе

Вчера, 19:38

Украинская теннисистка и ее парень блеснули нарядами на церемонии закрытия Одесского кинофестиваля

Суперудар в супертяжелом весе: одноклубник Ломаченко выбил соперника за пределы ринга

Вчера, 19:07

Кассиус Чейни устроил форменное избиение своему соотечественнику – Жоэлю Коуди пришлось улететь на трибуны

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

19 июля, 23:59

Чемпионом континента стала сборная Алжира, которая в финале обыграла Сенегал

Первый квалификационный раунд Лиги Европы: результаты ответных матчей

18 июля, 23:58

На этом этапе определится соперник луганской "Зари"

Сольный концерт: Димаш сыграл с младшим братом на домбре

Он не собирается жениться: 7 признаков несерьезных отношений

в сети шокированы фото голого сына Ксении Собчак в Instagram
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь