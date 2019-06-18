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"Милан" почти договорился с УЕФА, чтобы Паулу Фонсека напрямую попал в групповой турнир Лиги Европы

18 июня, 23:00

"Россонери" хотят уже сейчас обнулиться за нарушение финансового фейр-плей. При этом в выигрыше окажется "Рома"

Фонсека в ожидании сюрприза от УЕФА
Фонсека в ожидании сюрприза от УЕФА. Фото: Getty Images

"Милан" намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera. По информации источника, "россонери" близки к достижению соглашения с УЕФА. Ожидается, что компромисс удовлетворит УЕФА и даст время "Милану" для решения проблем с финансовым фейр-плей. Клуб может выступить с заявлением в среду, 19 июня.

В случае достижения соглашения, место "Милана" в групповом этапе Лиги Европы займет "Рома", которую недавно возглавил экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, тогда как "Торино" сыграет в квалификационном раунде ЛЕ.

Напомним, в декабре прошлого года УЕФА за нарушения финансового фейр-плей оштрафовал "Милан" на полную сумму прибыли от выступления в минувшем розыгрыше Лиги Европы, которая составила 12 млн евро. Но главное – миланский получил наказание в виде отстранения от участия в еврокубках на один сезон, куда команда попадет по итогам сезона 2018/2019 или 2019/2020. "Милан", пытавшийся было обжаловать это решение, сейчас склоняется к тому, чтобы пожертвовать малозначимой для себя Лигой Европы, чтобы затем, через год, не рисковать возможным отлучением уже от Лиги чемпионов.

Смотрите, как "Милан" позорился в Лиге Европы-2018/2019

Как сообщалось ранее, Франческо Тотти подал в отставку с поста директора "Ромы". Легендарный Император заявил, что ему не давали принимать решения и реализовывать проекты и возмутился тем, как в команду пришел Паулу Фонсека.

Также мы писали, что фаны "Наполи" жестко отомстили Сарри за согласие стать тренером Роналду. Болельщики неаполитанцев не простили своему бывшему наставнику подписания контракта с "Ювентусом". Тиффози сорвали со стены дома, в котором вырос Сарри, табличку, гласившую о том, что в нем когда-то обитал этот тренер.

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Тег УЕФА, Милан Италия, чемпионат Италии, Рома Италия

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