Вандалы! Фаны "Наполи" жестко отомстили Сарри за согласие стать тренером Роналду

Болельщики неаполитанцев не простили своему бывшему наставнику подписания контракта с "Ювентусом"

Маурицио Сарри. Фото: Reuters

Фанаты "Наполи" не стали медлить с выражением своего недовольства по поводу того, что их бывший наставник-куряга Маурицио Сарри возглавил "Ювентус". В Италии эти клубы являются заклятыми врагами. Поэтому тиффози "Наполи" такого поворота в карьере Сарри ему не простили. Даже несмотря на то что в "Юве" он пришел транзитом через "Челси". Как только стало известно, что Маурицио подписал контракт с туринцами, фаны "Наполи" отправились к дому в Неаполе, в районе Баньоли, в котором вырос Сарри. И сорвали со стены здания табличку, гласившую о том, что в этом доме жил ставший звездой тренерского цеха специалист.

Как мы писали ранее, у Криштиану Роналду новый тренер: Сарри покинул "Челси" ради "Ювентуса". Под руководством итальянца лондонцы в сезоне-2018/19 заняли третье место в чемпионате Англии, завоевав право сыграть в Лиге чемпионов, и стали победителем Лиги Европы. Контракт Сарри с "Ювентусом" рассчитан на три года.

Тем временем после встречи с Лэмпардом защитник сборной Украины заявил о подписании контракта с "Челси". Эдуард Соболь и Фрэнк Лэмпард, который вот-вот должен возглавить лондонцев, провели встречу во время совместного отдыха во французском Сен-Тропе.

Как Сарри выигрывал с "Челси" Лигу Европы-2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Вандалы! Фаны "Наполи" жестко отомстили Сарри за согласие стать тренером Роналду". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"