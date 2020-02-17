"Милан" стал ближе к еврокубкам, скромно справившись с "Торино" в чемпионате Италии

Команда подскочила с 11-го места на восьмое, обойдя "Болонью" и "Наполи"

Ребич и Ибрагимович празднуют победу / Фото: Reuters

В понедельник в итальянской Серии А завершился 24-й тур. Сегодня состоялся всего один матч: на знаменитом стадионе "Сан-Сиро" "Милан" принимал "Торино". Читайте прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии.

Перед стартовым свистком "Милан" располагался на 11-й позиции с 32 очками, гости из Турина – на 14-й с 27 пунктами. Встреча проходила в довольно вязкой борьбе. Как оказалось, судьбу трех очков решил один-единственный точный удар. На 25-й минуте хорватский нападающий "Милана" Анте Ребич отправил мяч в цель – 1:0. Смотрите, как это было.

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За 90 минут соперники нанесли всего четыре удара в створ ворот на двоих: 3 – 1 в пользу хозяев. Больше было ударов мимо (8 – 6), но количество не перешло в качество. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

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В начале второго тайма прекрасный момент был у форварда "Милана" Златана Ибрагимовича, но звездный швед из пределов штрафной ударил немного левее штанги.

Этот успех позволил "Милану" подняться сразу на три строчки – на восьмую позицию. Причем у "Вероны" и "Пармы", занимающих шестое и седьмое места, также 35 очков.

В центральном матче тура "Лацио" обыграл "Интер" и поднялся на второе место.

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