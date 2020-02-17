Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,49

"Милан" стал ближе к еврокубкам, скромно справившись с "Торино" в чемпионате Италии

17 февраля, 23:49

Команда подскочила с 11-го места на восьмое, обойдя "Болонью" и "Наполи"

Ребич и Ибрагимович празднуют победу

Ребич и Ибрагимович празднуют победу / Фото: Reuters

В понедельник в итальянской Серии А завершился 24-й тур. Сегодня состоялся всего один матч: на знаменитом стадионе "Сан-Сиро" "Милан" принимал "Торино". Читайте прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии.

Перед стартовым свистком "Милан" располагался на 11-й позиции с 32 очками, гости из Турина – на 14-й с 27 пунктами. Встреча проходила в довольно вязкой борьбе. Как оказалось, судьбу трех очков решил один-единственный точный удар. На 25-й минуте хорватский нападающий "Милана" Анте Ребич отправил мяч в цель – 1:0. Смотрите, как это было.

Реклама

За 90 минут соперники нанесли всего четыре удара в створ ворот на двоих: 3 – 1 в пользу хозяев. Больше было ударов мимо (8 – 6), но количество не перешло в качество. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Доротея Вирер

В начале второго тайма прекрасный момент был у форварда "Милана" Златана Ибрагимовича, но звездный швед из пределов штрафной ударил немного левее штанги.

Этот успех позволил "Милану" подняться сразу на три строчки – на восьмую позицию. Причем у "Вероны" и "Пармы", занимающих шестое и седьмое места, также 35 очков.

В центральном матче тура "Лацио" обыграл "Интер" и поднялся на второе место.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол Милан Италия чемпионат Италии Златан Ибрагимович Торино

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
После матча с китайцами тренер
После матча с китайцами тренер "Днепра" заявил, что его команда подхватила вирусФутбол
Все результаты 24-го тура чемпионата Испании
Все результаты 24-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Фиаско
Фиаско "Милана" и Роналду: все результаты 23-го тура чемпионата ИталииФутбол
Спарринг
Спарринг "Шахтер" – "Олимпия": где смотреть трансляциюЧУ по футболу
"Барселона" и "Реал" побеждают: все результаты 23-го тура чемпионата ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...