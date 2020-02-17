"Лацио" устремился за 30 миллионами и добыл волевую победу над "Интером" – Скудетто стало ближе

Римская команда обошла миланскую и всего на одно очко отстает от "Ювентуса"

"Лацио" обыграл и обогнал "Интер" / Фото: Reuters

Несколько неожиданно завершился центральный матч тура в чемпионате Италии. Наш сайт вел онлайн-трансляцию матча "Лацио" – "Интер". Букмекеры ожидали ничью во встрече второй и третьей команд Серии А. Однако римляне обыграли на своем поле миланистов, причем добыв волевую победу – 2:1.

Гра получилась примерно равной. А счет открыли гости: на 44-й минуте 34-летний англичанин Эшли Янг, который зимой пришел из "Манчестер Юнайтед", вовремя оказался на добивании в центре штрафной площади римлян – 0:1.

Однако во втором тайме "Лацио" проявил характер и забил дважды. Сначала на 50-й минуте Чиро Иммобиле заработал 11-метровый, а затем сам же его хладнокровно реализовал. Лучший бомбардир Серии А забил 26-й мяч.

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А победным оказался удар сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича на 70-й минуте – после розыгрыша углового удара он оказался проворнее всех.

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Ранее мы сообщали, что президент "Лацио" пообещал команде 30 миллионов евро за победу в чемпионате Италии.

За 10 минут до финального свистка аргентинский нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес отправил мяч в сетку ворота хозяев, но рефери отменил гол из-за положения "вне игры".

Эта победа позволила "Лацио" обойти на два очка "Интер" и занять второе место. Подопечные Симоне Индзаги всего на один пункт отстают от "Ювентуса". Читайте прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии.

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