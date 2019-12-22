Милее могут быть только котики: тинэйджер из "Интера" эмоционально отпраздновал на дебютный гол

Себастьяно Эспозито реализовал пенальти в матче с "Дженоа"

Себастьяно Эспозито / Фото: Twitter

В матче 17-го тура итальянской Серии А "Интер" принимал "Дженоа". Встреча состоялась на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

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На 64-й минуте главный арбитр встречи Лука Пайретто назначил пенальти в ворота "Дженоа", который успешно реализовал нападающий "Интера" Себастьяно Эспозито.

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Этот гол стал дебютным для 17-летнего итальянского форварда во взрослой карьере. Этот эмоциональный момент игрок отметил вместе с мамой, которую пустили к кромке поля.

Эспозито является воспитанником миланского "Интера". Форвард дебютировал в составе основной команды "Интера" 14 марта 2019 года в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с франкфуртским "Айнтрахтом".

В чемпионате Италии "Интер" лидирует, опережая "Ювентус" на два очка. К слову, первый матч тура начался в Неаполе с задержкой из-за сильных дождей и шторма. Власти даже выпустили распоряжение о закрытии школ в связи с непогодой, а на стадионе ремонтируют поврежденную крышу.

Смотрите обзор матча, в котором "Интер" в концовке пропустил гол от "Барселоны":

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