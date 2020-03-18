Милевский хочет завести детей не так, как это сделал Роналду: Алиев раскрыл интимное желание "кента"

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал о нефутбольных желаниях своего друга Артема Милевского, накануне удивившего новым имиджем. Напомним, в Минске Милевский нагрянул в ресторан в очках и шапке с балабоном.Похоже, 35-летний Миля созрел для продолжения своего рода.

"Мы же иногда с кентом общаемся. Он хочет детей. Но он же не будет пользоваться услугами какой-то суррогатной матери, чтобы ребенок просто был", – сказал Алиев, вероятно, словами о суррогатной матери намекающий на Криштиану Роналду

Напомним, 5-кратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, за которого, выражаясь фанатским языком, "топит" Артем Милевский, воспитывает четырех детей. Причем трое младших детей Кришти – от суррогатных матерей.

Отметим, что уже больше года Артем Милевский, выступающий сейчас за брестское "Динамо", встречается с белорусской красавицей Валерией – моделью и владелицей салона красоты, у которой подрастает 10-летний сын Иван. Говорят, что у парочки дело идет к свадьбе. По крайней мере, в декабре они провели горячий отпуск на Бали, а на днях Артем познакомил с возлюбленной своего лучшего друга – Алиева, кого же еще!

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Напомним, ранее Милевский рассказал, что у него был секс с Тиной Канделаки. На это 44-летняя телеведущая отреагировала следующим образом: "Всегда вызывает во мне улыбку – что, оказывается, есть еще мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни – это встреча со мной, и они хотят про это рассказывать. Ну на здоровье".

Как заявлял агент Артема Александр Панков, "Милевскому нравятся девушки постарше". "Артем знает правила. С несовершеннолетними не общается. Он любит сложившихся личностей", – подчеркнул агент.

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