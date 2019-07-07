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Милевский на автобусах не ездит: впервые в истории Беларуси клуб добирался на матч на самолете

7 июля, 11:26

В историческом матче приняли участие шестеро украинских футболистов

Артем Милевский
Артем Милевский.

Впервые в истории чемпионата Беларуси по футболу одна из команд полетела на игру на самолете. Брестское "Динамо" за 50 минут добралось до Витебска, где сразилось против местного клуба в рамках 14-го тура. Игра закончилась минимальной победой гостей, единственный гол был забит с пенальти на 67-й минуте. Брестское "Динамо" вновь возглавило чемпионскую гонку, на два очка опережая БАТЭ.

В стартовом составе брестского клуба вышли сразу три украинца – Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко. Миля был заменен в компенсированное время, а остальные отыграли до финального свистка. Добавим, что цвета "Витебска" защищают украинцы Олег Карамушка, Артем Старгородский и Максим Фещук.

Ранее чемпион мира Ефим Конопля заявил, что Милевский и Алиев сделали дурную славу украинским футболистам в Европе.

Как сообщалось ранее, Юрий Семин дал мастер-класс по употреблению алкоголя: "Лобановский выпивал постоянно. Но вы видели его выпившим?". Экс-тренер киевского "Динамо" рассказал, как, по его мнению, нужно "дружить" со спиртными напитками. "Перед матчами? Исключено! – настаивает Семин. – Перед матчами должна быть свежая голова".

Как Артем Милевский пропил свой успех

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Тег Артем Милевский, чемпионат Беларуси, Александр Нойок, Динамо Брест, Алексей Хобленко

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Источник:

sport.tut.by

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