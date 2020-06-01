"Схватил соперника за лицо": Хачериди опять нарывается на скандал в чемпионате Беларуси

Бывший защитник сборной Украины Евгений Хачериди продолжает испытывать терпение своего нового клуба – брестского "Динамо". Выступать там 32-летний футболист начал в этом году, но уже в апреле Хачериди дисквалифицировали на пять матчей чемпионата Беларуси.

Вчера "Динамо" (Брест) разобралось в гостях с "Рухом" (4:1) и поднялось лишь на шестое место. Украинцы Александр Нойок, Артем Милевский и Хачериди вышли в стартовом составе, а до финального свистка пять минут не доиграл лишь Артем. К слову, клуб Милевского разнесли в пух и прах за контракт с Хачериди: "Надо смотреть, кого берешь".

Несмотря на уверенную победу, в одном из эпизодов Евгений снова не сдержался и начал "воспитывать" соперника, который совершил нарушение против его партнера. Защитник все пытался схватить оппонента за лицо, но тому удалось увернуться с помощью подоспевших игроков.

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Судья же оставил без внимания действия украинского футболиста. Другой рефери не пожалел бы для него, как минимум, желтой карточки. Повезло.

Мы писали, что "Динамо" Милевского и Хачериди идет на дно в Беларуси.

Смотрите, как Евгений Хачериди забивал еще за киевское "Динамо"

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