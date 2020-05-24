Ужас для Милевского в финале Кубка Беларуси: Артема сломали, а без него Брест пал

В дополнительное время Миля получил травму голеностопа, и за 20 секунд до конца БАТЭ забил победный мяч

Невероятной драматической развязкой отметился финальный матч Кубка Беларуси по футболу. В Минске "Динамо" (Брест), за которое выступает Артем Милевский, проиграло трофей борисовскому БАТЭ 0:1, пропустив единственный мяч на 121-й минуте поединка – за 20 секунд до завершения дополнительного времени, после которого должна была пробиваться серия пенальти.

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К моменту пропущенного мяча Милевского на поле уже не было. Дело в том, что в конце первого овертайма он получил тяжелую травму голеностопа и не смог продолжить игру. Тогда Артем пришел в свою штрафную, чтобы помочь партнерам отзащищаться, и защитник БАТЭ Борис Капитович неудачно приземлился Миле на ногу. Как результат вместо Артема пришлось выйти Сергею Кривцу.

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Видео победного гола БАТЭ

Победный для БАТЭ мяч за считаные секунды до финального свистка забил 22-летний защитник Захар Волков, вогнавший мяч в сетку ворот Бреста с 11 метров после массированной атаки, накатывавшейся несколькими волнами.

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Отметим, что украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок провел на поле весь матч, тогда как его одноклубник Евгений Хачериди в финале Кубка Беларуси остался на скамейке запасных.

Это уже пятый и рекордный кубковый трофей БАТЭ в Беларуси. Брестское "Динамо" осталось с тремя титулами.

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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