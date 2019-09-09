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Миллиардеры с печальной статистикой: "Монако" вошел в историю, но опустился на "дно"

9 сентября, 18:01

Французский клуб больше остальных заработал на трансферах

Монако

Монако / Фото: ФК Монако

Международный центр спортивных исследований огласил очень интересные итоги, в которых рассматривались показатели выручки европейских клубов с продажи футболистов в команды из ТОП-5 лиг континента. Ранее клубы Ярмоленко и Зинченко попали в уникальный рейтинг в истории футбола.

Таким образом, первое место, с большим отрывом от преследователей, занял "Монако. Французскому клубу в период с 2010 года удалось заполучить за своих игроков более миллиарда евро.

Самыми крупными трансферами клуба можно отметить продажу форварда Килиана Мбаппе в "ПСЖ" за 160 миллионов евро, переход полузащитника Хамеса Родригеса в "Реал" за 75 миллионов, а также трансфер еще одного футболиста Тома Лемара в "Атлетико" за 70 миллионов евро.

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На второй строчке с серьезным отставанием от монегасков расположился "Челси". Английский клуб заработал 868 миллионов евро. Замыкает тройку туринский "Ювентус" с заработком в 787 миллионов евро.

Полностью топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

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Примечательно, что французский клуб хоть и заработал миллиард евро, но дела у них идут не так радужно. В данный момент "Монако" скатился на "дно" турнирной таблицы и занимает 19-ю строчку с двумя баллами после четырех туров.

Как мы писали ранее, Неймар вернулся в кино. Как оказалось, бразилец из "ПСЖ" еще в начале года снялся в новой части испанского криминального сериала "Бумажный дом".

Смотрите, как "Монако" сыграл вничью в чемпионате Франции:

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деньги ФК Монако чемпионат Франции

Источник: Сегодня|Спорт

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