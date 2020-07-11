"Минай" обыграл "Металлист 1925" с удаленным тренером в Первой лиге и вернулся в тройку лидеров

Во втором дивизионе украинского футбола продолжается упорная борьба за попадание в тройку призеров и повышение в классе. Правда, как мы сообщали, лидер Первой лиги не собирается выступать в Премьер-лиге: "Агробизнес" еще не построил свой стадион. Зато его конкуренты рвутся вверх.

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В пятницу вечером на Закарпатье встретились команды из лидирующей группы. В упорной борьбе "Минай" обыграл-таки "Металлист 1925" с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч на 57-й минуте забил Петр Стасюк. Соперники сосредоточились, в первую очередь, на защите своих владений, поэтому голевых моментов было мало. Зато много борьбы: рефери показал шесть желтых карточке хозяевам и три – гостям из Харькова. А главный тренер "Металлиста 1925" Андрей Демченко (бывший игрок молодежной сборной России) за свои нецензурные высказывания и частые претензии к судье получил сначала желтую карточку, а затем и красную. Досматривал встречу он с трибуны, а после финального свистка с силой ударил калитку, которая ограждала сектор.

Зато во втором матче дня все было гораздо веселее. "Авангард" и "Балканы" забили шесть мячей, а хозяева спаслись от поражения на пятой добавленной минуте – 3:3. Правда, коллектив из Краматорска существенно ухудшил свои шансы на призовые места.

Победа позволила "Минаю" обойти "Металлист 1925" и занять второе место. Однако в субботу в Первой лиге пройдут еще несколько матчей и все может быстро измениться. В частности, после дуэли "Волынь" – "Ингулец".

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