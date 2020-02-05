Мисс Бразилии выполнила обещание и разделась после победы любимой команды

Рената Фан / Фото: Instagram

Бразильская ведущая Рената Фан пообещала бывшему футболисту сборной Бразилии Денилсону, что сфотографируется в купальнике, если ее любимая команда "Интернасьональ" обыграет "Гремио" в финале Кубка Сан-Паулу. Клуб девушку не подвел, и ей пришлось исполнять свое обещание. Пикантным фото девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Моя любовь к "Интеру" сыграла против меня. Я виновата в том, что пообещала фото. Я буду жалеть об этом до конца года, но я держу свое слово! Обещание выполнено, смотри, Денилсон! Пожалуйста, не критикуйте меня, я немного хожу в спортзал и мое лицо мне нравится больше, чем тело", – написала под фото девушка.

Рената – популярная ведущая в Бразилии, на ее страницу в Instagram подписано более пяти миллионов фолловеров. В 1999 году Рената победила в конкурсе красоты мисс Санто Анджело, мисс Риу-Гранди-ду-Сул и мисс Бразилия. Следующим шагом стало участие в конкурсе Мисс Вселенная, где она заняла 12-е место среди 99 участниц. Девушка получила юридическое образование, но бросила карьеру ради работы журналисткой. Еще во время учебы девушка подрабатывала диктором на радио.

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